В ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

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В ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере была зарегистрирована новая частица из семейства барионов. Как и протон с нейтроном, она состоит из трех кварков, однако два из них - тяжелые. Современные теории предсказывали существование этой частицы, однако подтвердить это экспериментально удалось только сейчас.

В ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере удалось зарегистрировать новую частицу. Об этом сообщили в пресс-службе Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

"Обнаружение бариона с двумя тяжелыми кварками представляет огромный интерес, так как может дать уникальный инструмент для дальнейшего изучения квантовой хромодинамики – теории, которая описывает сильное взаимодействие, одно из четырех главных взаимодействий в физике", - заявил пресс-секретарь экспериментальной группы LHCb Джованни Пассалева.

По его словам, подобные частицы помогут усилить возможность прогнозирования с помощью теорий. Дальнейшие исследования могут помочь в обнаружении новых частиц подобного типа.

Обнаруженный учеными барион содержит два c-кварка и один u-кварк. Протоны и нейтроны, которые также являются барионами, тоже содержат три кварка, однако только один из них тяжелый. Масса новой частицы составила 3621 МэВ – в четыре раза тяжелее протона. Взаимодействие кварков в ней напоминает бинарную планетарную систему.

"В отличие от других барионов, в которых три кварка исполняют сложный танец вокруг друг друга, барион с двумя тяжелыми кварками будет похож на планетарную систему, где два тяжелых кварка играют роль двух тяжелых звезд, вращающихся вокруг друг друга, с легким кварком, двигающимся по орбите вокруг этой бинарной системы", - пояснил бывший пресс-секретарь экспериментальной группы Гай Уилкинсон.

Существование новой частицы предсказывалось современными теориями, однако подтвердить это в ходе эксперимента удалось впервые. Открытие было сделано в ходе повторного запуска Большого адронного коллайдера на мощности 13 ТэВ, и было подтверждено при обработке данных первого запуска на мощности 8 ТэВ.