Адвокат: у Хулио Иглесиаса есть внебрачный сын

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41-летний житель испанской Валенсии Хавьер Санчес оказался внебрачным сыном певца Хулио Иглесиаса. Это подтвердил тест на отцовство, показавший результат 99,99%. Сам Иглесиас пока не признает результаты анализа.

Тест на отцовство показал, что у известного певца есть еще один взрослый сын – 41-летний житель испанской Валенсии Хавьер Санчес, передает ТАСС.

Мужчина уже несколько лет пытается добиться признания родства с Иглесиасом. Анализ ДНК с результатом в 99,99% подтвердил данный факт. Его матерью является танцовщица, с которой певец вступил в отношения, когда находился в браке с моделью Исабель Прейслер.

Хулио Иглесиас, который в настоящее время живет в Майами, результат анализа не признает. Биологический материал, необходимый для теста, нашел в мусорном ведре детектив, уточнил адвокат.

По словам юриста, Санчес будет доказывать родство с известным певцом в суде. Разбирательство будет проходить в Испании.

У 73-летнего певца Хулио Иглесиаса по официальным данным восемь детей. Самый известный из них – 42-летний певец Энрике Иглесиас.