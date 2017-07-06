Московская агломерация – мировой лидер по динамике развития

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Москва стала одним из мировых лидеров по развитию среди городских агломераций. Об этом говорят результаты нового исследования группы компаний PwC "Эффект масштаба. Первый глобальный рэнкинг агломераций".

Основываясь на многолетнем опыте исследования городов, международная сеть PwC разработала методологию сравнительного анализа, которая позволяет определить агломерации (территории опережающего роста), максимально эффективно распорядившиеся имеющимися ресурсами и обогнавшие уровень развития своих стран, а также выявить их сильные и слабые стороны и конкурентные стратегии развития, сообщает "ТВ Центр".

В результате исследования сформировалось два рейтинга: Топ-20 крупнейших агломераций по динамике их развития, и Топ-10 агломераций по эффективности развития. Согласно данным исследования, Москва опережает крупнейшие агломерации мира по динамике развития. Также столица России по многим другим рейтингам, озвученным в исследовании, занимает лидирующие позиции.

В глобальном рейтинге Топ-20 московская агломерация находится на 2 месте и демонстрирует более высокие темпы роста, чем в среднем по стране, по 11 из 13 показателей развития. Только агломерация Пекина имеет более высокие показатели – 12 из 13. Второе место с Московской агломерацией делят агломерации Шанхая и Стамбула (11 из 13), третье занимает агломерация Шанхай, 4 место – Стамбул, 5 место – Вашингтон, Мадрид, Джакарта.

По данным исследования PwC, до 2030 года в крупнейших агломерациях – с населением более 1,5 млн человек – будут жить 7 из 10 городских жителей или 24% мирового населения, а доля крупнейших агломераций в мировом ВВП увеличится с 38% до 43%.

Агломерации представляют собой "локомотивы" экономического развития своих стран, и обгоняют их по 11 из 13 показателей. Кроме того, агломерации растут быстрее, чем административные границы, в которых они находятся. В этой связи не последнюю роль в успехе агломерации играет наличие межмуниципальной координации в управлении и пространственным, экономическим и транспортным развитием агломераций.

В агломерациях доходы населения за период с 2001 года по 2016 год выросли больше чем на 4,7 тысячи долларов США по сравнению с доходами в странах. Агломерации более привлекательны с точки зрения условий труда, что выражается в более высоком приросте занятых на 1000 человек – больше на 20 занятых.