Москвичей предупредили об усилении ветра

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Москва снова во власти непогоды. В течение четверга ожидается сильный ветер, предупредили синоптики столичного Метеобюро. В связи с этим автомобилистам рекомендуется не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков.

Синоптики столичного Метеобюро выпустили в четверг штормовое предупреждение. Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше в Москве и ТиНАО ожидается до восьми часов вечера, передает ТАСС.

Автомобилистам рекомендовали не парковаться под деревьями, а пешеходам - избегать парковых зон, рекламных конструкций и дорожных знаков.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе сохранится прохладная сырая погода. Пятница 7 июля станет самым холодным днем месяца в столице. Средняя суточная температура воздуха ожидается в пределах 11-12 градусов, что ниже нормы более чем на пять градусов.

Потепление начнется со следующей недели - во вторник ожидается до плюс 25 градусов, без дождей.

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