СНБО одобрит законопроект о "деоккупации Донбасса" 10 июля

Теги: Украина порошенко донбасс

На следующей неделе СНБО Украины рассмотрит проект закона о "деоккупации неподконтрольной Киеву территории Донбасса". После одобрения законопроекта, отменяющего АТО, он должен отправиться на подпись к президенту страны Петру Порошенко.

Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рассмотрят проект закона о деоккупации неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР на следующей неделе. Об этом сообщает "Интерфакс".

Источник агентства отметил, что заседание состоится 10 июля. Собеседник добавил, что на этом заседании СНБО должен одобрить законопроект. После этого он будет передан президенту страны Петру Порошенко для внесения в парламент.

Ранее президент Украины заявлял о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ может предусматривать признание неподконтрольных Киеву территорий ЛНР и ДНР "оккупированными". Это, в свою очередь, приведет к переходу украинских силовиков к формату "войсковой операции".

Между тем, представитель ЛНР Родион Мирошник заявил, что закон о деоккупации Донбасса по своей сути противоречит минским договоренностям.

Читайте также:

СБУ подозревает пограничников из России в посягательстве на целостность Украины

Делегации из России и Донбасса покинули переговоры в Минске

Путин расскажет Трампу о провокациях Киева в Донбассе

Украина потеряла $50 млрд из-за конфликта в Донбассе