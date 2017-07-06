Полиция просит арестовать обвиняемую в гибели "пьяного мальчика"

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Полиция задержала обвиняемую в ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алеша Шимко, из-за нарушения женщиной подписки о невыезде. Как сообщили в МВД, следователи просят суд поместить Ольгу Алисову под стражу.

Ольга Алисова, которая обвиняется в ДТП, в результате которого погиб шестилетний Алеша Шимко, задержана. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, следователи просят суд поместить женщину под стражу.

В МВД рассказали, что следователями был установлен факт нарушения Алисовой ранее избранной меры пресечения в виде подписки о невыезде.

ДТП, в результате которого погиб шестилетний мальчик, произошло 23 апреля в микрорайоне Павлино в Балашихе. В крови ребенка обнаружили большую концентрацию алкоголя – 2,7 промилле. Следствие возбудило в отношении судмедэкспертов уголовное дело о халатности, а в отношении водителя - по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В четверг следственные органы признали отца мальчика Романа Шимко потерпевшим по делу о халатности судмедэкспертов.

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