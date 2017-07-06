ФАС не нашла нарушений в закупках по программе "Моя улица"

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Признаков нарушения конкуренции в результате проверки закупок по программе "Моя улица" не обнаружено. Об этом сообщили в московском управлении ФАС. В пяти закупках из семи проверенных нарушений, которые могли бы повлиять на конкуренцию или ограничить права потенциальных подрядчиков, выявлено не было.

Московское управление ФАС не нашло признаков нарушения конкуренции в результате проверки закупок по городской программе "Моя улица" на четыре миллиарда рублей, передает ТАСС.

Основные нарушения, пояснили в ФАС, касались оформления победителями банковских гарантий, являющихся своеобразной страховкой для заказчика при поставке бордюрного камня, а также сроков размещения сведений о заключенных контрактах. При этом в пяти закупках из семи проверенных нарушений, которые могли бы повлиять на конкуренцию или ограничить права потенциальных подрядчиков, выявлено не было.

По двум закупкам в тендерной документации содержалось требование подтверждения квалификации подрядчиков, которое могло повлиять на то, чтобы не было выбрано наилучшее ценовое предложение. Однако в рассматриваемых случаях победителями были признаны организации, предложившие наименьшую цену контракта.

"Учитывая, что от участников закупки, а также иных лиц жалоб на документацию, на порядок оценки или запросы на разъяснения такого порядка, на действия конкурсных комиссий не поступало, говорить об ограничении прав хозсубъектов не приходится", - сообщили в столичном управлении ФАС.

Саму проверку ранее инициировал депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин, который захотел разобраться в закупках тротуарной плитки для столичных улиц.

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