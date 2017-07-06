Шахов - Луценко: за правдой пойдешь, ноги до ж*** сотрешь!

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Между депутатом Верховной рады Сергеем Шаховым и генпрокурором Украины Юрием Луценко возникла перепалка. Инцидент произошел в ходе заседания регламентного комитета Верховной Рады. В ходе словесного конфликта нардеп отметился оригинальным высказыванием.

Во время заседания регламентного комитета Верховной Рады между депутатом от группы "Воля народа" Сергеем Шаховым и генпрокурором Украины Юрием Луценко возникла перепалка, в ходе которой нардеп отметился оригинальным высказыванием.

"Вы не дослушали, перебили! Это вам не идет, пожалуйста! Когда за правдой пойдешь, ноги до ж*** сотрешь!", - сказал Шахов в эфире телеканала "112 Украина".

После перепалки с депутатом Луценко покинул заседание, заявив, что атмосфера в этом комитете является "клоунадой так называемой защиты". Спустя 20 минут генпрокурор вернулся на свое место.

Заседание регламентного комитета Верховной Рады посвящено рассмотрению представления Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с нардепа партии "Народный фронт" Максима Полякова.