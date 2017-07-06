В России официально признали киберфутбол официальным видом спорта

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Министерство спорта России официально признало новую дисциплину футбола - интерактивный футбол - наравне с ранее признанными пляжным и мини-футболом. РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по киберфутболу.

Министерство спорта России официально признало киберфутбол (интерактивный футбол) новой спортивной дисциплиной. Футбольные симуляторы приравниваются к таким же разновидностям футбола, как пляжный футбол и мини-футбол.

Как говорится на сайте Российского футбольного союза, в ближайшее время будет проведен официальный турнир России по спортивным симуляторам.

"Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег", - заявил гендиректор РФС Александр Алаев.

Киберспорт был признан официальным видом спорта в России в 2016 году. Развитием направления занимается Федерация компьютерного спорта России.

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