В России официально признали киберфутбол официальным видом спорта
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Министерство спорта России официально признало новую дисциплину футбола - интерактивный футбол - наравне с ранее признанными пляжным и мини-футболом. РФС уже начал работу по подготовке первого в истории официального всероссийского массового соревнования по киберфутболу.
Министерство спорта России официально признало киберфутбол (интерактивный футбол) новой спортивной дисциплиной. Футбольные симуляторы приравниваются к таким же разновидностям футбола, как пляжный футбол и мини-футбол.
Как говорится на сайте Российского футбольного союза, в ближайшее время будет проведен официальный турнир России по спортивным симуляторам.
"Мне очень приятно, что Российский футбольный союз оперативно реагирует на современные тенденции, имеющие место в мировом спорте. Признание киберфутбола дисциплиной футбола явилось результатом слаженной и кропотливой работы наших коллег", - заявил гендиректор РФС Александр Алаев.
Киберспорт был признан официальным видом спорта в России в 2016 году. Развитием направления занимается Федерация компьютерного спорта России.
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