Во Франции продлили режим ЧП до ноября

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Парламент Франции продлил режим чрезвычайного положения в стране до ноября. В минувший вторник данный закон поддержал Сенат, и теперь он официально считается принятым. Режим ЧП на территории Франции был введен после терактов 13 ноября 2015 года.

Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за продление режима чрезвычайной ситуации в стране до 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

За продление режима ЧП проголосовали 135 депутатов нижней палаты парламента, а еще 13 – высказались против. В минувший вторник данный закон поддержал Сенат, и теперь он официально считается принятым.

Режим чрезвычайного положения на территории Франции был введен после терактов 13 ноября 2015 года. Впоследствии парламент страны одобрил продления режима ЧП до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов.

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