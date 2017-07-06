Комитет Госдумы отклонил запрет на суррогатное материнство

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Депутаты выступил против запрета суррогатного материнства. Документ был внесен в парламент в марте. В пояснительной записке к нему отмечалось, что запрет предлагается ввести временно, пока не будет выработан новый подход к институту суррогатного материнства.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отклонил законопроект о запрете суррогатного материнства, передает ТАСС.

Документ был внесен членом Совфеда Антоном Беляковым в марте. В пояснительной записке говорится, что репродуктивную технологию следует запретить временно, "пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей".

Сенатор Елена Мизулина, выступавшая за уголовное наказание для тех, кто занимается суррогатным материнством на коммерческой основе, ранее поддержала инициативу Белякова. Она отметила, что не выступает за полный запрет, поскольку "есть случаи, когда этот способ остается для супружеской пары единственной возможностью иметь собственных биологических детей".

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