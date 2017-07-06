Путин обсудил развитие шахмат в России с гроссмейстером Карякиным

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Владимир Путин обсудил развитие шахмат с чемпионом мира прошлого года по блицу Сергеем Карякиным. Кроме того, на встрече шла речь о лагере для одаренных детей "Сириус" в Сочи.

Президент России Владимир Путин обсудил развитие шахмат в России с чемпионом мира прошлого года по блицу Сергеем Карякиным, передает "Интерфакс".

"Хочу вас поблагодарить за то, что вы сделали для развития шахмат, поговорить о том, что можно сделать дополнительно", - сказал Путин.

На встрече шла речь о лагере для одаренных детей "Сириус" в Сочи, где, в частности, развивают шахматное направление, также затрагивалась тема развития шахмат в регионах. "Это был большой шахматный разговор с президентом", - сказал гроссмейстер.

В марте Карякин вошел в новый состав Общественной палаты, утвержденный Владимиром Путиным.

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