Ангар с красками горит в Петербурге. Видео

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В ангаре с лакокрасочной продукцией в Санкт-Петербурге произошел сильный пожар. Площадь возгорания достигла почти пяти тысяч квадратных метров. В настоящее время в готовность приведены два противопожарных вертолета.

На юге Санкт-Петербурга в ангаре с лакокрасочной продукцией произошел сильный пожар. Об этом сообщает РИА Новости. Здание находится по адресу: Дорога на металлострой, дом 5.

"Площадь пожара достигла 4,8 тысячи квадратных метров, в готовность приведены два противопожарных вертолета", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время существует угроза взрыва и перехода огня на соседний склад. На место пожара направлены 26 единиц техники и более 100 сотрудников ведомства. Возгоранию присвоен третий уровень сложности из пяти.