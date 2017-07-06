Путин обсудил с Нетаньяху и Назарбаевым ситуацию в Сирии

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Сирия стала одной из тем телефонных переговоров Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Ситуацию в республике президент обсудил и с премьером Израиля.

Проблемы, связанные с разрешением конфликта в Сирии, Владимир Путин обсудил по телефону с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Основное внимание собеседники уделили итогам очередного раунда межсирийских переговоров, которые прошли на этой неделе в Астане. Владимир Путин также поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения. Главе Казахстана исполнилось 77 лет.

Ситуация в Сирии также была одной из главных тем телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры рассмотрели возможности наращивания усилий в борьбе с международным терроризмом.