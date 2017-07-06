Кубок чемпионата мира побывает в 24 городах России

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Жители 24 городов России смогут увидеть кубок чемпионата мира по футболу, который пройдет уже в следующем году.

Кубок чемпионата мира по футболу отправится в путешествие по России. Начиная с сентября возможность увидеть главный трофей мундиаля появится у жителей 24 городов страны. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Пока же мировая пресса обсуждает итоги Кубка конфедераций и впечатления от организации турнира в России. Британская Daily Mirror пишет о паспорте болельщика — уникальном документе, который заменяет въездную визу и является бесплатным проездным билетом. Немецкое издание Spiegel констатирует, что приняв Кубок конфедераций, наша страна прошла тест на чемпионат мира и показала "большую улыбку", истинное лицо России. При этом были развеяны мифы о кровожадных российских хулиганах, расизме, тотальной дезорганизации и, конечно, о допинге.