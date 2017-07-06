"Добро пожаловать в ад": как встречают лидеров G20 в Гамбурге

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В Гамбурге в пятницу открывается саммит G20. В повестке - вопросы экономики, миграции, изменения климата, борьбы с терроризмом. Мировые лидеры уже прибывают в Гамбург, где в четверг стартовала акция противников саммита под названием "Добро пожаловать в ад".

Витрины магазинов закрыты пленкой, дороги перекрыты, местные жители не выходят из дома. На улицах - полицейские машины с водомётами. Когда акция протеста против саммита "Большой двадцатки" называется "Добро пожаловать в ад" ничего хорошего не жди, отмечает "ТВ Центр".

Накануне ночью в пылу борьбы с глобальным капиталом сгорели с десяток элитных автомобилей одного из автосалонов в центре Гамбурга. И это, кажется, только разминка. В городе, по данным полиции, в дни саммита соберется около 10 тысяч леворадикальных активистов. И как минимум половина из них мирно протестовать не намерена.

Полиция, впрочем, тоже не сидит, сложа руки. 20 тысяч человек раз в несколько часов поднимают по учебной тревоге, чтобы лидеры "двадцатки" могли беспокоиться только о результате переговоров. Нынешний форум уже называют самым сложным за последние несколько лет.

Главным символом саммита G20 в этом году выбрали морской узел. Гамбург - портовый город. Но как не увидеть тут намека на сложное хитросплетение глобальных проблем, которых к этой встрече накопилось такое количество, что разрубить их одним махом точно не получится.

Борьба с терроризмом, миграция, конфликты на Ближнем Востоке, накаляющаяся ситуация на Корейском полуострове — для решения этих проблем точно понадобится изрядная дипломатическая сноровка. А ведь перед "двадцаткой" стоят и экономические проблемы - глобальная торговля столкнулась с целым рядом сложностей. О личном взгляде на их причины Владимир Путин пишет в статье для немецкой деловой газеты Handelsblatt.

"Протекционизм превращается в норму, а его скрытой формой становятся односторонние, политически мотивированные санкционные ограничения в торговле и инвестициях. В том числе – на распространение технологий. На наш взгляд, такие санкции не только бесперспективны, но и противоречат продвигаемым "двадцаткой" принципам взаимодействия в интересах всех стран мира". – указывает президент.

Кроме того, отмечает президент России, мир должен серьезно отнестись к изменениям климата. Поэтому Москва будет выполнять Парижское климатическое соглашение, в отличие от вышедшего из договора Вашингтона. Тема, которую, вполне возможно, затронут на первых личных переговорах Путин и Трамп. Их встречу мировая пресса называет главным событием саммита в Гамбурге. А Москва и Вашингтон подчеркивают: задача сейчас даже не в том, чтобы достигнуть конкретных договоренностей, а в том, чтобы понять как вообще двум державам говорить друг с другом.

"Они смогут лично обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам, и главное — это будет возможность познакомиться, понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас нам трудно сказать каковы намерения России по развитию наших отношений. Поэтому, я думаю, самое главное на этой встрече обмен мнениями между президентами Путиным и Трампом", - вторит госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Беседа двух президентов состоится в пятницу около 5 часов вечера по московскому времени. Кроме того, в графике российского лидера значится еще ряд двусторонних встреч — переговоры с лидерами БРИКС, а также с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, на которых будут обсуждать ситуацию на Украине.

У хозяйки саммита рабочие встречи начались уже в четверг. И не самые простые — беседа с Дональдом Трампом, а в отношениях еще недавно столь близких Берлина и Вашингтона сейчас не самый простой период, и беседа с президентом Турции, чей визит в Гамбург еще до начала назвали скандальным. В Германии Эрдоган хотел отдельно выступить перед соотечественниками, но немецкие власти отказали. Такой шаг турецкий президент в интервью немецкой Die Zeit назвал "самоубийством". И это точно еще одно сложное переплетение в узле глобальных проблем.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко И Иван Солимани-Лежнев. "ТВ Центр", Германия, Гамбург.