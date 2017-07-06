Матвиенко: Россия не будет препятствовать работе зарубежных СМИ

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Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет препятствовать работе зарубежных СМИ, вещающих на территории нашей страны. По словам председателя Совфеда, российское законодательство в этой сфере является вполне достаточным и оптимальным.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет препятствовать работе иностранных СМИ, вещающих на территории нашей страны. Об этом сообщает ТАСС.

"Я подобные идеи не поддерживаю. Мы не пойдем по пути тех государств, власти которых пытаются препятствовать деятельности неугодных им СМИ, ограничивать свободу слова. Наше законодательство в этой сфере является вполне достаточным, оптимальным, его и надо выполнять", - сказала Матвиенко.

По ее словам, в случае нарушения зарубежными СМИ действующих законов к ним должны применяться соответствующие меры. При этом Матвиенко убеждена, что никаких новых ограничений для этого не требуется.

Ранее сообщалось, что комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предлагает уполномочить Роскомнадзор блокировать работу зарубежных русскоязычных СМИ за нарушение законодательства России.