Путин: работа по обращениям с "Прямой линии" продолжается
Теги: Политика путин президент прямая линия
Работа по поступившим на "Прямую линию" обращениям граждан продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским. Глава государства зачитал губернатору несколько обращений, в том числе по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах.
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским заявил, что работа по обращениям граждан, поступившим на "Прямую линию", продолжается. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства зачитал губернатору несколько обращений. Они касались рабочих мест, аварийного жилья, лекарств для льготников, проблем ЖКХ. "Меня немножко озадачила такая информация - по поводу отсутствия бесплатных учебников в школах", - сказал Путин.
Губернатор в ответ отметил, что программа по расселению ветхого жилья идет, а проблема с учебниками решается. Потомский также сообщил, что проблема, озвученная жительницей региона в ходе "Прямой линии" о транспортировке больных на гемодиализ, решена.
По данным ВЦИОМ, общение Путина с гражданами в ходе "Прямой линии", состоявшейся 15 июня, вызвало рекордный за последние годы интерес.
Большинство обращений касались социальных проблем. На некоторые обращения местные власти и официальные лица отреагировали мгновенно, по другим вопросам работа ведется до сих пор.
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