Амурский тигр Умар переехал из Москвы в США

Теги: В мире сша зоопарк животные москва

В зоопарк американского Денвера доставили амурского тигра Умара, который ранее жил в Московском зоопарке. Теперь хищника зовут Мартин и в вольере его уже ждет тигрица по кличке Никита.

Амурский тигр Умар, который ранее жил в Московском зоопарке, доставлен в зоопарк американского города Денвер и сменил кличку на Мартин. Об этом сообщает ТАСС.

"В Денверском зоопарке он известен как Мартин. Тигр будет находиться в карантине около месяца, а затем будет переведет в вольер, где его смогут увидеть посетители", - сказал представитель американского зоопарка Шон Андерсен-Ви.

По его словам, хищник доставлен в Денвер в рамках международной программы по сохранению данного редкого вида животных. В зоопарке его уже ждет тигрица по кличке Никита. Кроме того, в специальном вольере также обитают еще два тигра – Тимбу и Николя.

Амурский тигр является редким животным. Он занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По последним данным, всего в дикой природе осталось около 500 особей этих хищников, большинство из которых обитают на территории Приморского и Хабаровского края в Росиии.