Залог Киева за "Евровидение" арестовали по требованию Euronews

Теги: В мире швейцария телекомпания евровидение украина

Финансовые гарантии Украины за "Евровидение" заблокированы по требованию телеканала Euronews. Как сообщил глава правления Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания, средства телекомпании - всего 15 миллионов евро - оказались заблокированы в Швейцарии.

Финансовые гарантии в размере 15 миллионов евро, которые Киев предоставил в качестве гарантии успешного проведения "Евровидения", арестовали по иску телеканала Euronews.

"Третья сторона появилась. После того как мы воспользовались услугами швейцарской адвокатской конторы, она обратилась в суд и получила документы. Из них точно следует, что это Euronews. Это уже официальная информация", - рассказал порталу "Украинские новости" глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания.

22 июня Женевское управление принудительного взыскания задолженности заморозило украинский залог за успешное проведение "Евровидения" на счете в Швейцарии.

В 2014 году Национальная телекомпания Украины прекратила сотрудничество с европейским телеканалом, в результате чего Euronews потребовал выплатить неустойку.

Читайте также:

Россию не будут штрафовать за неучастие в "Евровидении"

Какими скандалами запомнится "Евровидение" в Киеве