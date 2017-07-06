Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по КНДР

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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН, в котором осуждается запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщили дипломаты на условиях анонимности.

Обновление: Россия не блокировала заявление Совбеза ООН по КНДР - постпредство России

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН, в котором решительно осуждается запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты и повторяется призыв о необходимости принять "дальнейшие значительные меры" по решению северокорейской проблемы. Информационное агентство Associated Press со ссылкой на дипломатов из ООН сообщает, что Россию поддержал Китай, передает "ТВ Центр".

Обсуждение документа продолжается, чтобы найти вариант, который устроит все 15 стран-членов Совбеза. Накануне заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Владимир Сафронков заявил, что "попытки экономического удушения" и запугивания Пхеньяна не заставят Северную Корею отказаться от своей ракетной программы. Москва предлагает путь "креативной дипломатии".