Porsche въехал в толпу митингующих у здания правительства в Киеве. Видео
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Автомобиль въехал в толпу митингующих у здания правительства в столице Украины. Отмечается, что после данного инцидента в машину полетели камни и громкоговоритель. Впоследствии сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли автомобиль "в кольцо".
Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу людей, митингующих у здания правительства в Киеве. Об этом сообщил помощник депутата Верховной Рады Денис Кривопалый на своей странице в Facebook.
"Напротив кабмина, где сегодня протестуют ветераны МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни", - написал Кривопалый.
Он также отметил, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину "в кольцо".
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