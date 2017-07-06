Porsche въехал в толпу митингующих у здания правительства в Киеве. Видео

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Автомобиль въехал в толпу митингующих у здания правительства в столице Украины. Отмечается, что после данного инцидента в машину полетели камни и громкоговоритель. Впоследствии сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли автомобиль "в кольцо".

Автомобиль Porsche Panamera въехал в толпу людей, митингующих у здания правительства в Киеве. Об этом сообщил помощник депутата Верховной Рады Денис Кривопалый на своей странице в Facebook.

"Напротив кабмина, где сегодня протестуют ветераны МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни", - написал Кривопалый.

Он также отметил, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину "в кольцо".

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