На встречу Путина и Трампа отвели около часа

Теги: Политика путин саммит трамп

Первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Гамбурге запланирована на вторую половину 7 июля. Беседа двух лидеров должна начаться в 16:45 по московскому времени и продлиться около часа.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге намечена на вечер пятницы, передает РИА Новости.

В соответствии с графиком беседа лидеров состоится около 16:45 по московскому времени. Она пройдет в выставочном центре Гамбурга - там же, где и основные мероприятия саммита. На беседу отведено около часа.

В ходе встречи со своим американским коллегой Путин намерен затронуть тему происходящего в Донбассе. В частности, российский лидер расскажет собеседнику о провокациях Киева. Также стороны обсудят перспективы внутрисирийского урегулирования и вопрос с арестом российской дипломатической собственности в США.

Читайте также:

Встреча Путина и Трампа: в центре внимания будут Сирия и Украина

Кремль не согласен со словами Трампа о дестабилизирующих действиях России

Путин расскажет Трампу о провокациях Киева в Донбассе

Лавров сравнил ожидания от встречи Путина и Трампа с прогнозом погоды

Пухов о встрече Трампа и Путина: президенту США придется извернуться