Более 60 станций метро откроют к 2021 году в Москве

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К 2021 году в столице планируют построить более 60 станций и 140 километров линий подземки. Кроме того, в скором будущем почти у трети жителей Новой Москвы метро будет находиться в ближайшем доступе от дома.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что к 2021 году в столице планируют построить более 60 станций метро. Об этом он рассказал на Московском урбанистическом форуме.

"Мы продолжаем масштабную работу по строительству метро. К 2021 году протяженность Московского метрополитена, по нашим прогнозам, вырастет в полтора раза. В два раза сократится доля населения, не имеющего доступа к метро в шаговой доступности", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

По его словам, к этому времени планируется построить 63 станции и 142 километра линий метро, а также девять электродепо для обслуживания поездов.

Хуснуллин также добавил, что в настоящее время продолжается активное строительство метро в Новой Москве. Он отметил, что в скором будущем у 30 процентов жителей ТиНАО метро будет находиться в ближайшем доступе от дома.