Постпредство: Россия не блокировала заявление Совбеза ООН по КНДР

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Россия не блокировала заявление Совета Безопасности ООН с осуждением проведенного КНДР ракетного испытания. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь постоянного представительства России Федор Стржижовский, комментируя информацию, появившуюся в западных СМИ.

Информация о том, что Россия якобы заблокировала заявление Совета Безопасности ООН для прессы по северокорейскому ракетному пуску, не соответствует действительности, передает "Интерфакс".

В Постоянном представительстве России при ООН подчеркнули, что "шел обычный процесс согласования документа Совета Безопасности, который, насколько нам известно, никем не прерывался". "Говорить о том, что Россия "заблокировала" принятие заявления, значило бы погрешить против истины", - отметили российские дипломаты.

Как заявил пресс-секретарь постоянного представительства Федор Стржижовский, изучив американский проект заявления, Россия не согласилась "с определением упомянутого пуска как испытания межконтинентальной баллистической ракеты", так как "параметрические данные" ее полета "соответствуют тактико- техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности".

Некоторые члены Совета Безопасности ООН прибегают к сознательным утечкам в СМИ и, таким образом, подрывают сложившуюся годами культуру взаимодействия в Совете, заявила также российская сторона.

Накануне заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Владимир Сафронков заявил, что "попытки экономического удушения" и запугивания Пхеньяна не заставят Северную Корею отказаться от своей ракетной программы. Москва предлагает путь "креативной дипломатии".

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