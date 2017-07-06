Сбившая "пьяного мальчика" водитель отвергла обвинения

Теги: Следствие подмосковье ребенок дтп

Ольга Алисова, которая сбила шестилетнего мальчика в Балашихе, в четверг вновь задержана полицией из-за того, что нарушила условия подписки о невыезде. Теперь следствие ходатайствует о заключении под стражу. Отца погибшего ребенка, который проходил свидетелем по делу о халатности судебных экспертов, суд признал потерпевшей стороной.

Больше двух месяцев после наезда на ребенка Ольга Алисова находилась на свободе. Продолжала работать в салоне сотовой связи и даже участвовала в ток-шоу. Но в четверг неожиданно женщину задержали и доставили в Железнодорожный городской суд, передает "ТВ Центр".

"Установлен и задокументирован факт нарушения обвиняемой в совершении ДТП, произошедшего 23 апреля в Балашихе, в результате которого погиб 6-летний мальчик, ранее избранной меры пресечения — подписки о невыезде", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, Ольга Алисова дважды не явилась в полицию, хотя уведомления, как утверждает следователь, ей вручали.

Уже в июле может начаться суд по делу о нарушении Ольгой Алисовой правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка. По результатам автотехнической экспертизы выяснилось, что женщина могла избежать наезда, если бы применила экстренное торможение, но этого не сделала. Свидетели утверждали, в момент аварии водитель держала в руках телефон. В случае обвинительного приговора Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, родители погибшего Алеши Шимко не раз подчеркивали: они хотят, чтобы были наказаны те, по чьей вине в крови мальчика выявлено 2,7 десятых промилле – запредельная доза алкоголя.

Роман Шимко и его адвокат в четверг около двух часов общались со следователем. Примечательно, что дело ведет полковник Юрий Лаврецкий, расследовавший резонансное дело школьного стрелка. В феврале 2014 года учитель географии и полицейский погибли от рук 15-летнего подростка в Отрадном.

По итогам встречи можно говорить, что в крайне запутанном уголовном деле о "Халатности" совершен небольшой, но все же прорыв. Теперь в статусе потерпевшей стороны, а не свидетелей, родственники Алеши Шимко могут активнее участвовать в расследовании, чтобы, наконец, установить истину, а именно знакомиться с протоколами, представлять доказательства по делу, заявлять экспертов. Роман надеется, что найти логичное объяснение невероятным результатам судмедэкспертизы удастся без эксгумации тела мальчика.

"Надо установить, как 2,7 промилле оказались в крови у погибшего, это раз, когда они там оказались, при жизни и после смерти. Вот от этого и плясать будем. Если будет установлено, что кровь оказалась до аварии это один вопрос, если установлено, что после, вот тогда надо круг лиц выяснять, кто к этому причастен" – говорит адвокат Романа Шимко Виктор Данильченко.

Круг лиц, способных повлиять на результаты экспертизы, обширен, говорят юристы. До сих пор в деле о халатности обвиняемый не установлен.

Егор Киселёв, Валерия Дзгоева, Илья Ушаков, Владислав Подымский. "ТВ Центр".