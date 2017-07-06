Лавров: Россия спросила у США об их идеях по бесполетным зонам в Сирии

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Сергей Лавров заявил, что Россия запросила информацию у США об их предложениях по бесполетным зонам в Сирии. При этом глава МИД подчеркнул, что пока наша страна не получила от американцев никакого ответа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наша страна запросила информацию у США об их идеях по бесполетным зонам в Сирии. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Париже.

"То, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил 5 июля, как я понимаю, это было заготовленное выступление. Мы не были предупреждены, что это посвящено может быть даже реакции на наши соображения к встрече в Гамбурге президентов", - приводит слова Лаврова ТАСС.

Он также отметил, что Россия уже запросила информацию у Вашингтона об их предложениях по беспилотным зонам в Сирии, однако пока наша страна не получила никакого ответа.

Ранее в четверг Тиллерсон заявил, что США готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией бесполетных зон в Сирии и других механизмов для обеспечения стабильности. По мнению госсекретаря, если Вашингтон и Москва будут сотрудничать с целью обеспечения стабильности на земле, то это положит начало прогрессу по урегулированию политического будущего в арабской стране.

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