Птенец черного аиста появился на свет в Московском зоопарке

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Детеныш черного аиста родился в Московском зоопарке. Пока он покрыт пухом, однако постепенно начинает оперяться. Черные аисты занесены в Красную книгу России и увидеть их в природе практически невозможно.

В Московском зоопарке на свет появился птенец черного аиста. Детеныш пока покрыт пухом, но постепенно начинает оперяться. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"Малыш останется в гнезде еще как минимум месяц. Все это время родители будут кормить его четыре - пять раз в день. Такой длительный уход за "младенцем" связан с особенностями развития аистов", - говорится в сообщении.

Черные аисты занесены в Красную книгу России. Увидеть их в природе практически невозможно. В отличие от белых аистов, их черные собратья предпочитают держаться как можно дальше от людей. В дикой природе они обитают в лесах и горах.