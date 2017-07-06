Полиция смыла водометами "адский пикник" в Гамбурге

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Гамбург готовится к открытию саммита "Большой двадцатки". Обеспечение безопасности саммита уже обернулось для немецкой полиции нелёгким испытанием. В городе собрались тысячи противников глобализации - от экологов до анархистов. Их массовое шествие этим вечером переросло в беспорядки. Полиции пришлось пустить в ход водомёты.

Полиция Гамбурга применила водометы против радикально настроенных демонстрантов, которые вышли на акцию "Добро пожаловать в ад" перед саммитом G20 в Гамбурге. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это стало ответом на петарды и бутылки, которыми демонстранты начали закидывать стражей порядка. Отдельные группы протестующих устроили сидячие блокады.

По данным РИА Новости, атаковали полицейских около тысячи человек. Их лица были закрыты масками.