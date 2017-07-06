Пожар в ангаре с красками под Петербургом ликвидирован

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Пожар на складе "Невского лакокрасочного завода" в поселке Металлострой ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в МЧС. В настоящий момент на месте происшествия работают дознаватели для определения причины возгорания.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили о ликвидации пожара на складе "Невского лакокрасочного завода" в поселке Металлострой. В результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

В настоящее время на месте происшествия работают дознаватели, задача которых определить причину возгорания.

Пожар в ангаре с красками в промзоне под Петербургом, максимальная площадь возгорания которого достигала пяти тысяч квадратных метров, вспыхнул в четверг вечером.

К тушению привлекли почти 200 человек и 42 единицы техники, в том числе три вертолета, два пожарных поезда и передвижную химико-радиометрическую лабораторию.

Клубы дыма в момент максимального горения были заметны даже с другого берега Невы и из городской черты Санкт-Петербурга. В 19:10 пожар был локализован.

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