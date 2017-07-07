Россия помогает населению Сирии с дефицитными лекарствами

Теги: помощь Сирийский конфликт лекарства врач

Санкции, введённые западными странами в отношении Сирии, серьёзно мешают оказывать качественную медицинскую помощь мирным жителям. Об этом сообщили врачи из Алеппо. Там ощущают серьёзную нехватку лекарств и комплектующих для импортного оборудования. Решить проблему помогают поставки из России, Индии и Китая.

У Сабы – первенец. Мальчик. Родился на рассвете. Вес – три килограмма. Врачи говорят – здоровенький. У Фатимы – вторые роды. Прошли без осложнений. В Алеппо сейчас уже спокойно. А два года назад, когда появился первый малыш, решиться дать новую жизнь, не зная, что будет с тобой, с ребенком, и твоей семьей, было нелегко, передает "ТВ Центр".

"Тряслись стены, всюду были слышны взрывы. Конечно, я боялась потерять ребенка. Сейчас уже страха нет", - говорит Фатима Хассан.

Каждый день в этом роддоме Алеппо на свет появляются более 15 младенцев. Девочек – в два раза больше, чем мальчиков. "Каждый день мы делаем нужные обследования, прививки примерно ста женщинам. Во время войны рождаемость была гораздо ниже. Многие рожали дома. Некоторые находились на территориях, занятых террористами", - отметила главврач роддома Алеппо Алина Алози.

Здоровых женщин в послевоенном городе очень мало. В отделении, где под круглосуточным присмотром недоношенные младенцы, электричество не отключают. Палаты и реанимационное отделение обеспечивают мощные генераторы. До осени власти обещали помочь отремонтировать и системы отопления.

Если восстановить здание правительству по силам, то вот обеспечить его новым оборудованием куда сложнее. "Еще неделю назад у нас было три импортных микроскопа. Они нужны нашим врачам, чтобы проводить анализ крови. Один из них сломался. И мы понимаем, что починить его просто-напросто не можем. Деталей нет", - сообщил инженер Фезарт Гейм.

Роддом не закрывался даже в те дни, когда не то чтобы принимать пациенток – на улицу выходить было крайне опасно. "Знаете, когда я сейчас вижу детей, родившихся у нас в годы войны, я понимаю, что все это было не зря", - сказала Алина Алози.

30 врачей и акушерок, работают и сегодня. Несмотря, на то, что часть клиники разрушена. Остро не хватает лекарств. Но дать жизнь новому горожанину, и помочь женщине испытать радость материнства, говорят медики, стоят того, чтоб пережить все неудобства.

Европейские страны отказывают предоставлять Сирии необходимое для родильных домов оборудование. Младенцы оказались заложниками большой политики. В историю с санкциями попала даже ООН. Доставила лекарства, но все – просроченные. Единственные, кто сегодня помогает стране и ни в чем не повинным грудничкам и их мамам лекарствами – Россия, Индия и Китай.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.