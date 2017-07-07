Косачёв рассказал об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

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Готов ли Вашингтон к конструктивному обсуждению накопившихся проблем? Каких результатов можно ждать от встречи президентов? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил сенатор Константин Косачёв.

Грядущий саммит и, прежде всего, намеченная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом стали главной темой программы "События. 25-й час". Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв ответил на вопросы Алексея Фролова.

"За Трампом идет охота. Как тех, кто голосовал изначально против него, так и существенной части тех, кто проголосовал за него. То, как он президентствует, нравится все меньшему числу американцев. Поэтому есть тема возможного импичмента Трампа. Если кто-то им сможет сдержать постоянные попытки Трампа отыгрывать политическими средствами, то это Россия. Поэтому встреча Путина и Трампа важна для всего мира. Очень не хотелось бы, что первая встреча лидеров России и США сводилась к тому, кто кого переиграет. В конечном итоге, мы должны выходить на ситуацию, когда обе стороны будут искренне стремиться к сближению позиций. Потому что мы реально нужны друг другу", - сказал Косачёв.

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