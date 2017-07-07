Обвиняемая по делу "пьяного мальчика" арестована на 2 месяца

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Суд арестовал до 15 сентября Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе. Обвиняемая ранее нарушила подписку о невыезде, поэтому теперь ее отправят в СИЗО.

Железнодорожный суд Подмосковья арестовал сбившую насмерть шестилетнего ребенка в подмосковной Балашихе 31-летнюю Ольгу Алисову, передает "Интерфакс".

Алисова будет заключена под стражу до 15 сентября. Ранее ее уже задерживали, но потом отпустили под подписку о невыезде. Однако Алисова нарушила ее и теперь обвиняемую отправят в СИЗО.

В ходе заседания суда следователь рассказал, что Алисова не проживала по своему месту жительства и работы, не приходила на встречи со следователями. По его словам, Алисова может скрыться от следствия или оказать влияние на потерпевших и свидетелей.

В свою очередь защита обвиняемой пообещала обжаловать решение суда.

6 июля сотрудники полиции задержали Алисову, они задокументировали факт нарушения ранее выбранной меры пресечения и просили суд заключить ее под стражу.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила насмерть шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза обнаружила высокую концентрацию алкоголя в крови мальчика. Этот результат подтвердил повторный анализ. По факту экспертного заключения в СКР возбуждено уголовное дело о халатности.

Дело о самом ДТП расследуют в ГУ МВД по Подмосковью. Дело взял под личный контроль министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают. По обоим делам отец мальчика признан потерпевшим.

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