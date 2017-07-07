США отказались от стремления добиться ухода Асада

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​Согласно новой стратегии администрации США по Сирии, Вашингтон не будет добиваться ухода Башара Асада с поста президента арабской республики. Кроме того, Белый дом согласится на присутствие военной полиции России в САР. Вашингтон также поддержит создание зон безопасности по всей территории страны.

Вашингтон больше не желает обязательного ухода Башара Асада с поста президента Сирии для восстановления порядка в этой стране. Об этом говорится в новой стратегии США, о которой узнало электронное издание The Daily Beast.

Источники портала в вашингтонской администрации подчеркнули, что документ также включает в себя согласие на присутствие военной полиции России в арабской республике и поддержку создания зон безопасности по всей территории САР, передает ТАСС.

Также США не будут пытаться вводить свои войска на территории, подконтрольные Асаду. При этом, в районах, освобожденных сирийской оппозицией, власть останется в ее руках.

Новый политический курс связан с целью нанести сокрушительное поражение запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Данная стратегия должна быть представлена президентом США Дональдом Трампом российскому лидеру Владимиру Путину в Гамбурге. Она разрабатывалась при участии госсекретаря Рекса Тиллерсона.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявлял, что военная полиция нашей страны может быть размещена в буферных зонах безопасности в Сирии.

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