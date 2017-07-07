Из-за холодного лета в России подорожали овощи

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Минсельхоз зафиксировал рост цен на ряд овощей в России. В частности, стоимость килограмма капусты в июне увеличилась более чем на 70%, картофеля — более чем на 50%, а репчатого лука — на 28,3% по сравнению с 2016 годом.

В России выросли цены на ряд овощей. Минсельхоз зафиксировал рост более чем в 1,5 раза. Ведомство утверждает, что стоимость килограмма капусты в июне увеличилась более чем на 70%, картофеля — более чем на 50%, репчатого лука — на 28,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом пишет газета "Известия".

Такие данные приведены в "Обзоре ценовой ситуации на агропродовольственном рынке". В пресс-службе Министерства пояснили, что рост цен носит ярко выраженный сезонный характер. Связано это с неблагоприятными погодными условиями, которые присутствуют не только на территории России.

Кроме того, в текущем сезоне превышение цен на картофель над прошлогодними связано, в основном, со снижением его урожая в прошлом году. Кроме того, это могло произойти в связи с удорожанием импортной продукции нового урожая, который ввозится в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья.

В свою очередь, в Минэкономразвития сообщили, что рост цен на овощи оказал влияние на уровень инфляции в апреле – июне.