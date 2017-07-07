СМИ узнали о любимых мессенджерах террористов

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Террористические организации активизировали в интернете пропагандистскую деятельность. Они используют десятки иностранных мессенджеров, таких как Telegram, Viber, WhatsApp и Skype. С их помощью террористы ИГ завербовали несколько тысяч россиян.

Члены террористических организаций используют для переговоров несколько десятков иностранных мессенджеров, таких как Telegram, Viber, WhatsApp и Skype. С их помощью в запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" были завербованы несколько тысяч россиян, пишет газета "Известия".

Собеседник издания в одной из силовых структур отметил, что международные террористические организации активизировали в интернете пропагандистскую деятельность. Они вербуют в свои ряды верующих мусульман, а также представителей иных религиозных конфессий. Вербовщики пропагандируют и идеологически обосновывают необходимость выезда на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне ИГ.

Согласно данным на апрель 2017 года, силовыми структурами России выявлено несколько тысяч российских граждан, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне террористов. Некоторые из них погибли.

При этом в Россию вернулись около 300 человек, из которых около 150 уже осуждены. Еще 50 арестованы. В отношении остальных идет сбор доказательной базы.