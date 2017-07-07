В пятницу в Москве и области будет прохладно и дождливо
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В Московский регион возвращается прохладная погода с умеренным дождем. Температура воздуха в пятницу не поднимется выше 16 градусов, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. В субботу характер погоды не изменится: будет прохладно и дождливо.
В Московском регионе в пятницу ожидается прохладная, дождливая и ветреная погода, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.
Будет облачно, температура воздуха не превысит 16 градусов, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
В ночь на субботу также не исключен дождь, столбики термометра опустятся до 7-12 градусов. Днем в субботу погода также будет дождливой и облачной. Воздух прогреется до 16 градусов.
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