В пятницу в Москве и области будет прохладно и дождливо

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В Московский регион возвращается прохладная погода с умеренным дождем. Температура воздуха в пятницу не поднимется выше 16 градусов, ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. В субботу характер погоды не изменится: будет прохладно и дождливо.