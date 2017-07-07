Разведка США насчитала 150 российских разведчиков в стране

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Число российских разведчиков, действующих на территории США, увеличилось после президентских выборов. Американские спецслужбы насчитали около 150 агентов на территории страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

На территории США действует около 150 предполагаемых российских разведчиков, с таким заявлением выступил американский телеканал CNN.

Источники телеканала сообщили, что количество российских спецслужб увеличилось после президентских выборов 2016 года в США и после высылки 35 российских дипломатов.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ Стива Холла, российские разведчики могут искать информацию о новой администрации президента США Дональда Трампа, поскольку она до сих пор "непредсказуема для Москвы".

Американские чиновники и журналисты неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. Москва отрицает подобные обвинения.

В декабре 2016 года США приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум российским дипобъектам. Эти меры были приняты в ответ на якобы притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей.