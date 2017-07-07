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В немецком Гамбурге демонстранты напали на полицейский участок. В пятницу в городе открывается саммит G20, где соберутся лидеры крупнейших стран мира для обсуждения международных проблем.

Демонстранты напали на полицейский участок в Гамбурге, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В полиции отметили, что нападение совершено в районе Альтона. Эта часть города, которая соседствует с районом, где в пятницу откроется саммит G20. Сообщается, что демонстранты также подожгли несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что более 70 полицейских пострадали из-за столкновения с антиглобалистами.

Путин прибыл в Гамбург накануне поздно вечером. График двусторонних контактов российского президента будет насыщенным: в первый день форума глава государства проведёт переговоры с лидерами Японии, Южной Кореи, ЮАР, Мексики и Австралии, а также с партнёрами по БРИКС. Центральным событием этого саммита станет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

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