На шахте в Норильске произошел взрыв, есть погибшие

Теги: взрыв жертвы Происшествие шахта

На руднике "Заполярный" в Норильске произошел взрыв, предположительно, газа метан. По разным данным, погибли от трех до пяти горняков. Эвакуированы 135 человек, трое из них госпитализированы.

На шахте рудника "Заполярный", филиала компании "Норникель", произошел взрыв, есть погибшие.

Агентство ТАСС со ссылкой на компанию "Норникель" сообщает о трех погибших. В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы региона говорит о пяти жертвах. Региональный СКР сообщает о пропаже четырех человек.

С аварийного участка эвакуированы 135 горняков. Трем пострадавшим оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, взорвались пары газа метана при проведении строительных работ. Шахта занимается добычей медно-никелевой руды.

По факту ЧП начата доследственная проверка. На месте работают экстренные службы.