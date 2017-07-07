ЦБ отозвал лицензию у банка "Легион"

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Центробанк отозвал лицензию у банка "Легион". Его основной деятельностью являлось финансирование инвестиционных проектов, которые реализуются связанными с банком лицами в интересах акционеров. Создание необходимых резервов на возможные потери выявило полную утрату банком собственных средств.

Банк России отозвал лицензию у московского банка "Легион". Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Основной деятельностью "Легиона" являлось финансирование инвестиционных проектов, которые реализуются связанными с банком лицами в интересах акционеров. Вместе с тем, кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков.

Создание необходимых резервов на возможные потери выявило полную утрату банком собственных средств. Также финансовое положение кредитной организации серьезно ухудшилось в связи с пропажей из кассы банка материальных ценностей в крупном объеме.

В "Легион" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

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