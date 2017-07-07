В Гамбурге стартовал саммит G20

Теги: Политика путин саммит трамп

В Гамбурге открылся саммит G20. Главам государств предстоит обсудить наиболее актуальные вопросы международного сотрудничества, провести двусторонние встречи. Самая ожидаемая из них - это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся во второй половине дня. Начинается саммит под грохот протестов.

"Большая двадцатка" в Гамбурге стартует на неформальной ноте. Первую встречу прибывших на саммит лидеров решено провести без жесткого протокола. Главное - откровенный диалог по самым острым проблемам, в числе которых ситуация на Ближнем Востоке и борьба с терроризмом, передает "ТВ Центр".

У выставочного центра Гамбурга, где будет проходить большинство рабочих мероприятий , участников встречает хозяйка саммита Ангела Меркель.

А еще до начала официальной повестки "на полях саммита" в Гамбурге прошла традиционная встреча лидеров стран БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка - это 42 процента населения планеты и 32 процента мирового ВВП. Так что перспективы БРИКС, а это в первую очередь экономическое и культурное сотрудничество, без сомнения, велики.

В графике Владимира Путина - президент России прибыл в Гамбург накануне поздно вечером - сегодня также еще несколько двусторонних переговоров. Самая ожидаемая, конечно, встреча с Дональдом Трапом. Мировая пресса вообще называет ее главным событием саммита. Беседа должна состояться около пяти вечера по Москве. Займет она, по предварительным данным, около часа. Ну а главными темами станут Сирия и ситуация на Украине.

Кроме того, Владимир Путин в пятницу проведет встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии. Ну и даже если переговоры с кем-то из участников саммита не запланированы, сам формат "двадцатки" предполагает возможность прямого общения лидеров. Премьер Австралии, который живет вместе с российским президентом в одном отеле, например, накануне заявил, что если случайно встретит Путина в лифте, обязательно использует эту возможность, чтобы обсудить глобальные проблемы.

Саммит стартует на фоне массовых протестов антиглобалистов. Накануне вечером на улицы вышли несколько десятков тысяч человек. Ночью ожесточенные столкновения с полицией продолжились. Радикалы били окна и витрины, переворачивали баки с мусором и поджигали автомобили. Полиция применяла водометы.

В результате, по данным властей, пострадали 74 полицейских. Акции протеста продолжаются и в пятницу. Так, активисты левых движений попытались перекрыть дорогу, по которой Дональд Трамп должен был проехать к месту проведения саммита.

Лидерам "Большой двадцатки" предстоит обсудить вопросы глобального экономического роста. Изменения климата, в том числе выполнение Парижского климатического соглашения. И развития энергетики. Завершится день торжественным приемом в Эльбской филармонии.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Германия, Гамбург.