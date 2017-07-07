Поволжье приходит в себя после мощного шторма

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Ураганный ветер, проливные дожди и град - штормовое предупреждение действует сразу в нескольких российских регионах. Как сообщили в МЧС, грозовой фронт оставил без света около 500 населенных пунктов в Пермском крае, Ульяновской и Самарской областях. Циклон бушует и в Нижнем Новгороде. Бесконечные ливни привели к оползню у стен Кремля. А прогноз погоды всё ещё неутешительный - дожди продлятся еще неделю.

Нижний Новгород приходит в себя после дождичка в четверг. Автомобилистам удается объезжать поваленные деревья. Но дальше все равно дороги нет. Только вплавь. Приходится звонить на работу и предупреждать об опоздании, передает "ТВ Центр".

Ливни со шквалистым ветром не только повалили деревья, но и стали причиной более серьезных происшествий. Нижний Новгород пережил несколько провалов грунта и даже оползень. Центр города. На заднем плане видны башни Кремля. Дорога петляет через кремлевские холмы, земля с которых буквально сползла на проезжую часть. А это крупнейший в Нижнем радиорынок. Мост на единственном подъездном пути частично обвалился. Но автомобилисты все равно, рискуя собственными жизнями и транспортом, едут по уцелевшей полосе. Ведь другой дороги просто нет. На соседней улице - также ЧП. Непрекращающийся ливень смыл асфальт. Объехать провал невозможно. Движение парализовано. И это далеко не полный список происшествий, вызванных стихией в Поволжье.

"В результате прохождения грозового фронта произошло отключение энергоснабжения в муниципальных образованиях республик Татарстан и Удмуртия, Пермского края, Нижегородской, Ульяновской и Самарской областей. Всего в зону нарушения энергоснабжения попало: 66 муниципальных образований, 479 населенных пунктов, более 19 тысяч домов с населением свыше 110 тысяч человек", - сообщил врио заместителя начальника центрального регионального центра МЧС России Денис Шикин.

В Ульяновске дождь лил сутки, скрывая под водой автобусы и первые этажи зданий. Шквалистый ветер со скоростью 27 метров в секунду вырывал деревья и в соседнем городе, названном именем итальянского друга всех советских коммунистов. Улицы превратились в каналы, какими славится родина Пальмиро Тольятти.

Суровое челябинское лето - не только дождь и ветер. Это выбивающий окна град и снег, ложащиеся ровным белым слоем. В некоторых районах высота снежного покрова составила четыре сантиметра. Речь идет о национальном парке "Таганай", где накануне температура воздуха опустилась до одного градуса со знаком минус. В палатках на вершинах Южного Урала пережидали ненастье более 20 туристов. И на этом, по прогнозам синоптиков, испытания жителей разных российских регионов не заканчиваются. Отказавшись от привычного определения летнего месяца, июль уже вобрал в себя метеокапризы всех времен года.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".