В Москве обсуждают перспективы развития мегаполисов

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Вопросы управления мегаполисом и динамику его развития обсуждают на Московском урбанистическом форуме. В пятницу - второй день работы. Площадку посетил мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках Московского урбанистического форума специалисты более чем из 60 стран мира обсудят перспективы развития городов, экономический рост, а также смогут обменяться опытом и послушать лекции мировых экспертов. В этом году форум проходит под девизом "Эпоха агломераций. Новая карта мира", передает "ТВ Центр".

"Урбанизация в России активно, как и во всем мире, продолжается, при всех трудностях и проблемах, последние 25 лет для ключевых российских городов стали временем огромных успехов. Ключевые российские города стали крупнее. Благодаря миграции последние годы, прироста населения, население агломерации выросло на 10 миллионов человек. И большинство крупных российских городов смогли сформировать полноценные агломерации с населением более миллиона человек", - отметил Собянин.