РАН: до конца лета в Москве будут постоянные перепады температур

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Член-корреспондент РАН Владимир Семенов предупредил москвичей, что все оставшееся лето их ждут постоянные перепады температур. По его словам, подобная устойчивая волна была в 2010 году, 2012-м, 2016 годах. А в связи с глобальным потеплением продолжительность аномалий должна возрастать.

В течение всего лета в российской столице будут происходить постоянные перепады температур. Об этом заявил член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По его словам, продолжительность погодных аномалий в связи с глобальным потеплением должна возрастать. Теперь более вероятны продолжительные стационарные погодные режимы, когда устойчивая погода держится две-три недели. Москвичей ожидает либо относительно продолжительный период холода, либо продолжительный период жары. По его словам, подобная устойчивая волна была в 2010-м, 2012-м, 2016 годах.

"То есть у нас сейчас холодно, в Сибири жарко, на Дальнем Востоке прохладно и так далее, это волна, а где она остановится, над каким регионом будет гребень или впадина, сложно предсказать", - отметил Семенов.

Член-корреспондент РАН добавил, что тенденция более продолжительных устойчивых погодных аномалий соответствует исследованиям по изменению климата, передает Агентство "Москва".

Ранее синоптики заявили, что во второй половине лета в Центральной России погода может быть умеренно теплой. В МЧС рассказали, что в июле стоит ждать новых ливней, гроз и шквалистых порывов ветра. А директор Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возможном появлении смерчей.