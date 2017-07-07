Восемь налетчиков в масках вынесли банкомат из ТЦ в Отрадном

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На северо-востоке Москвы неизвестные в масках похитили банкомат из торгового центра "Парк Хаус", загрузили его в автомобиль Dodge и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба устанавливается.

Полиция проводит проверку по факту кражи банкомата из торгового центра на северо-востоке Москвы, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Источник сообщил, что восемь неизвестных в масках вошли в торговый центр и похитили один из банкоматов. Затем они погрузили его в автомобиль Dodge и скрылись в неизвестном направлении. Сумма ущерба устанавливается.

Инцидент произошел по адресу Сигнальный проезд, дом 17. По данным открытых источников, там находится ТЦ "Парк Хаус".

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