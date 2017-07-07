МЧС подтвердило гибель трех человек при взрыве на шахте в Норильске

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Три человека погибли при взрыве на руднике "Заполярный" в Норильске. Эту информацию подтвердили в МЧС России. В момент аварии на глубине 490 метров в шахте находились 165 человек, 151 из них выведен на поверхность, десять человек обеспечивают в шахте поисковые работы. Пока остается неизвестной судьба одного человека.

Срочные новости приходят из Норильска. Три горняка погибли в результате взрыва метана в шахте рудника "Заполярный". Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по Красноярскому краю, тела рабочих уже подняли на поверхность.

ЧП произошло рано утром. В момент аварии на глубине 500 метров находились 165 человек. Проведена масштабная эвакуация. Трёх горняков госпитализировали в норильскую межрайонную больницу. Судьба ещё двоих рабочих остаётся неизвестной. На месте продолжает работать оперативная группа и спасатели. В ближайшее время будет создана комиссия по расследованию причин аварии.