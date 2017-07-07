Американские СМИ нагнетают обстановку перед встречей Путина и Трампа

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В преддверии первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа американские СМИ продолжают нагнетать обстановку. Телеканал CNN, ссылаясь на некие анонимные источники в разведке, насчитал почти 150 русских шпионов на территории США. Более того, по мнению журналистов, число русских разведчиков продолжает расти.

В Соединенных Штатах новый приступ шпиономании. Более полугода США пытаются обвинить Россию во вмешательстве в выборы президента, но пока так и не смогли привести ни одного факта о том, что эти обвинения несостоятельны. А раз не удалась одна операция по дискредитации Москвы, нужно придумать другую. Жить без мифической "руки Кремля", Америке, похоже, скучно, передает "ТВ Центр".

"Сейчас на территории США орудуют 150 российских разведчиков. Их число заметно увеличилось после того, как в декабре 2016 года администрация Барака Обамы выслала из США 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже", - говорится в статье CNN.

Эту информацию, обнародованную телеканалом СNN, мгновенно подхватили многие американские СМИ. Авторы материала ссылаются на некие источники в разведке, но имен по их просьбе не раскрывают. Единственный, кто открыто комментирует "новые" данные - Стив Холл, глава отдела ЦРУ по российским операциям. Правда, уже бывший.

"Российские шпионы могут искать дополнительную информацию о новой администрации Дональда Трампа, так как она по-прежнему непредсказуема. Всякий раз, когда отношения между странами ухудшаются, шпионаж и сбор разведывательных данных становятся более важными, поскольку позволяют определить планы и намерения правительства другой страны", - рассказал Стив Холл.

CNN утверждает, что, якобы, активизация российской разведки на территории страны связана с потерями, которые она понесла после высылки 35 российских дипломатов в самом конце 2016 года. Это решение стало одним из последних для уходившей администрации президента Обамы. Как и приказ закрыть доступ к жилым комплексам посольства России в штате Мэриленд и в городе Нью-Йорк. Неудивительно, что теперь очередной информационный вброс сделал телеканал, который даже президент Трамп в числе других изданий недавно назвал врагом американского и призвал удалить лживые материалы.

О том, что телеканал публикует недостоверную информацию, давно говорят и в России. "Мы по-прежнему ожидаем от телеканала CNN реакции. Призываем журналистов признать неправоту и подготовить репортаж-опровержение. Поверьте, мы эту тему не оставим. Я думаю, что в интересах телеканала и самих журналистов каким-то образом объясниться с мировой общественностью. За свои слова нужно отвечать", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Примечательно, что накануне практически одновременно с выходом шпионского материала CNN, стало известно, что ряд сенаторов призвали президента Трампа не возвращать России изъятую дипломатическую собственность. Их обращение публикует агентство Bloomberg: "Такой шаг ободрил бы президента России Владимира Путина и вызвал бы опасную эскалацию в действиях Кремля по дестабилизации демократий по всему миру... Мы настоятельно призываем отказаться от возвращения этих объектов в ходе переговоров с Путиным".

Очевидно, что противники нормализации отношения России и США идут ва-банк и за считанные часы до первой встречи президентов двух стран пытаются предпринять последние усилия, чтобы повлиять на Трампа и осложнить диалог.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".