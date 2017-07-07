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95-летний народный артист СССР Владимир Этуш выписан из больницы. 26 июня он упал с лестницы возле одной из московских поликлиник, врачи диагностировали у него ушиб позвоночника.

95-летнего актера Владимира Этуша, ранее госпитализированного с ушибом позвоночника после падения с лестницы, выписали из больницы, сообщает ТАСС.

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что рассчитывает на игру Этуша в новом театральном сезоне, который стартует 6 сентября.

26 июня Владимир Этуш был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского после падения с лестницы возле одной из московских поликлиник. Врачи диагностировали у него ушиб позвоночника.

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