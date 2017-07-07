Трамп с нетерпением ждет встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп поделился своими ожиданиями от предстоящих переговоров на саммите G20 в Гамбурге. По его словам, он ждет встречи с мировыми лидерами с нетерпением. Среди особо ожидаемых им встреч - с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп признался, что ждет с нетерпением встреч с мировыми лидерами, в том числе со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Я с нетерпением жду всех сегодняшних встреч с мировыми лидерами, в том числе встречи с Владимиром Путиным. Нам многое нужно обсудить", - написал он.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA�������� — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июля 2017 г.

​Ранее СМИ узнали, что новая стратегия администрации США по Сирии подразумевает, что Вашингтон не будет добиваться ухода Башара Асада с поста президента Сирии. Кроме того, Белый дом должен согласиться на присутствие военной полиции России в САР. Вашингтон также поддержит создание зон безопасности по всей территории страны. Эту стратегию Трамп должен изложить в разговоре с Путиным 7 июля. Переговоры пройдут "на полях" саммита G20 в Гамбурге.